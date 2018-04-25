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Melania Trump, Donald Trump ile el ele tutuşmaktan yine kaçındı

25 Nisan 2018 15:42

ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Brigitte Macron'u Beyaz Saray'da ağırladı. Ancak buluşma esnasında kameralara ilginç bir olay yansıdı. ABD Başkanı basın mensuplarına poz verirken elini Melania Trump'a uzattı. 47 yaşındaki First Lady ise eşinin elini tutmayı reddetti. Olayın ardından, eşinin elini tutmayı başaran Donald Trump; eşi, Fransa Cumhurbaşkanı ve Brigitte Macron ile birlikte alandan ayrıldı. Melania Trump, geçen yılın mayıs ayında, İsrail'de düzenlenen bir karşılama töreni esnasında da elini tutmak isteyen Donald Trump'ı sert bir şekilde itmesiyle dikkat çekmişti.

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