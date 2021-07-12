Meksikalı yıldız futbolcu Hirving Lozano'nun sakatlanma anına ilişkin görüntüler korkuttu

Meksika ile Trinidad Tobago arasında oynanan CONCACAF Gold Cup maçında bir pozisyonda rakip oyuncular tarafından düşürülen Hirving Lozano yerde kayarak kalecinin dizine çarptı.

Bir süre hareketsiz biçimde yerde yatan Lozano daha sonra hastaneye kaldırıldı. Lozano'nun kafa ve boynundan sakatlandığı ayrıca kaşının patladığı açıklandı. Karşılaşma 0-0 devam ederken gerçekleşen olay sonunda Lozano'nun boynunun durumunun kötü olduğu ve nörolojik bir değerlendirme yapılacağı öğrenildi.

Sol kaşı plastik cerrahi ile düzeltilen oyuncunun iyileşmesinin 4 ila 6 hafta arasında süreceği ve Lozano için turnuvanın sona erdiği açıklandı. Maçın 10. dakikasında gerçekleşen pozisyonda, kaleci Phillip'in sol dizi İtalyan ekibi Napoli'de oynayan Lozano'nun kafasına çarptı.

Kanlar içinde kalan futbolcu sahadan boyunlukla çıkarılmıştı.

Öte yandan bir video mesaj yayınlayan Lozano durumunun iyi olduğunu söyledi. Ancak videoda Lozano'nun dik durmasını sağlamak için hemşirenin yoğun çaba göstermesi dikkat çekti.