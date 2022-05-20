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Meksikalı genç dağcı Everest Dağı’nın zirvesinde org çaldı

20 Mayıs 2022 23:22

Juan Diego Martinez Alvarez adlı 19 yaşındaki Meksikalı dağcı Everest Dağı’nın zirvesine tırmanarak, zirveye ulaşan en genç Meksikalı dağcı unvanına sahip oldu. Juan Diego Martinez Alvarez bu rekorunun yanı sıra zirvede org çaldı. Everest’in zirvesinde enstrümanını çalan Alvarez’in o anları ekip arkadaşları tarafından kaydedildi.

Genç dağcı Alvarez ayrıca Everest’in zirvesine tırmanışını gerçekleştirdikten 27 saat sonra dünyanın 4’üncü en yüksek dağı olan 8 bin 516 metre yüksekliğindeki Lhotse’nin zirvesine tırmandı.

Dağcı Alvarez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kendine inandığın sürece kesinlikle hiçbir şey imkansız değildir” ifadelerini kullanırken, yaşadığı tecrübeyi “8 bin metre yükseklikten sonra ölümü çok yakın hissetmeye başlıyorsunuz. Bu iş fiziksel ve ruhsal yorgunluğun ötesinde bir meydan okuma” sözleriyle dile getirdi. (İHA)

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