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Meksika'da gece kulübüne silahlı saldırı; en az 8 ölü!

16 Ocak 2017 17:26

Meksika'nın Playa del Carmen kentinde düzenlenen BPM Festivali sırasında bir gece kulübünde açılan ateş sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi. Twitter'dan paylaşılan görüntülerde korku ve panik yaşayan insanların kaçtığı, saldırıdan korunmak için yerlere yattığı görüldü. Olayın BPM festivali kapsamında Blue Parrot isimli eğlence mekanında meydana geldiği bildirildi. Festival yetkilileri tüm etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu. 6-15 Ocak tarihleri arasında düzenlenen festival, Meksika'nın en popüler etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor. Festivalde bu sene 365 sanatçı sahne almış, katılımcı sayısı 80 bine kadar ulaşmıştı. Polis saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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