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Meksika'nın Tlachichuca şehrine ilk kez kar yağdı

İlk defa kar yağışına tanık olan şehir sakinleri şaşkınlıklarını gizleyemedi

09 Ocak 2022 09:49

Meksika’nın Tlachichuca şehri karla tanıştı. İlk defa kar yağışına tanık olan şehir sakinleri şaşkınlıklarını gizleyemedi.
 
Meksika’nın Puebla eyaletinde yer alan Tlachichuca şehrine tarihte ilk kez kar yağdı. Sulu kar şeklinde başlayan yağışın şiddetini artırması sonucu şehir beyaza büründü. Yollar ve çatılar karla kaplanırken kar kalınlığı 14 santimetreye ulaştı. Birçok şehir sakini hayatlarında ilk kez kar yağışına tanık olurken, büyük şaşkınlık yaşadı.
 
Puebla Eyaleti İçişleri Bakanı Ana Lucia Hill Mayoral soğuk hava dalgası ve düşük sıcaklık koşullarının devam edeceğini belirterek, bunun eyaletin çeşitli yerlerinde tekrar kar yağışı görülmesine neden olabileceği konusunda vatandaşları uyardı.
 
Kaynak: İHA
meksikakar

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