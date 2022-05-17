Meksika'dan Vatikan’ı ziyarete gelenlerin sağlığını sorduğu Papa Francis: Dizim için biraz tekilaya ihtiyacım var

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco'nun Vatikan'ı ziyarete gelen turistlerle arasında geçen diyalog gündem oldu.

Amerika'nın Sesi'nin (VOATurkish) instagram hesabında paylaştığı videoda bir turistin Papa Francesco'yla sağlığı ile ilgili sohbet ettiği görüldü.

Turistin, "Diziniz nasıl oldu? Rahatsızlığınıza rağmen burada olduğunuz için teşekkürler" demesi üzerine Francis, "Dizimin neye ihriyacı var biliyor musun? Birazcık tekila" yanıtını verdi. Bunun üzerine turist "Eğer bir gün Santa Marta'ya gelirseniz size küçük bir şişe ikram ederiz" karşılığını verdi.