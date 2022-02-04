Meksika’da sürücünün öldüğü kazada TIR'daki ürünler yağmalandı

Meksika’nın Veracruz eyaletinde meydana gelen kazada virajı alamayan TIR devrildi.

TIR şoförü hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. TIR'ın kasasında bulunan nohut, pirinç ve konserve ton balığı gibi market ürünleri ise yola saçıldı. Çevrede bulunanlar, ölen TIR şoförüne aldırış etmeden yola saçılan ürünleri yağmaladı. Kaza sonrası olay yerine gelen Meksika Ulusal Muhafız Birliği askerleri güvenliği sağlarken, 2 yaralı ise ambulansla hastaneye sevk edildi.



Olay yerinde bulunan bir kişi, kaza anı ve yola saçılan ürünlerin çevredekiler tarafından yağmalanmasını kaydederek sosyal medyada paylaştı. Ölmek üzere olan şoförü görmezden gelerek malları yağmalayan kişilere sosyal medyada tepki yağdı.

Kaynak: İHA