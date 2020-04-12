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Meksika’da salgına rağmen yüzlerce kişinin katıldığı Paskalya ayini düzenlendi

12 Nisan 2020 10:54

Meksika’nın Chiapas eyaletinde salgına rağmen binlerce kişi, düzenlenen Paskalya Bayramı ayininde bir araya geldi.

Meksika’da yeni tip Koronavirüs(Covid-19) salgını nedeniyle federal hükümet ve Sağlık Bakanlığının yanı sıra yerel yönetimlerin tüm uyarılarına rağmen Hristiyanlar, kiliselerde ve sokaklarda ayin düzenledi.

Chiapas eyaletine bağlı Venustiano Carranza bölgesinde yaklaşık 5 bin kişi, Paskalya Bayramı dolayısıyla rahiplerin katılmadığı bir ayin gerçekleştirdi. Ancak Bochil, Simojovel ve San Juan Chamula ilçelerinde düzenlenen ayinlere rahipler de katıldı. San Juan Cancuc'da ise belediye hükümetin talebine rağmen ayini iptal etmedi.

Şuana kadar 4 bin 219 vakanın tespit edildiği Meksika’da 273 kişi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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