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Meksika'da Popocatépetl Yanardağı'ndaki patlama böyle görüntülendi

Yanardağı, kül ve lav püskürttü

12 Kasım 2020 11:01

Meksika'da Popocatepetl Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Yanardağı, kül ve lav püskürttü.

Meksika Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, başkent Meksiko'ya yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Popocatepetl Yanardağı'nın kül ve lav püskürttüğünü duyurdu.

Yanardağdaki patlama sırasında küllerin 4 kilometre yüksekliğe çıktığı belirtilen açıklamada, küllerin yanardağ yakınındaki yerleşim yerlerine ulaştığı kaydedildi. 

Yetkililer yanardağın çevresindeki yerleşim yerinde yaşayan halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Volkanik uyarı türünün faz 2 sarı olarak ifade edildi. Öte yandan, adı Aztek dilinde "duman püskürten dağ" anlamına gelen Popocatepetl Yanardağı, 1994'ten bu yana aktif bulunuyor.

Kaynak: DHA

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