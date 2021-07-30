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Mekanda çıkan kavgada çalışanlar müşterileri denize attı

30 Temmuz 2021 13:32

İstanbul Büyükçekmece’de akşam saatlerinde çıkan kavgada mekan çalışanı olduğu iddia edilen kişiler, müşterileri denize attı.

Olay akşam saatlerinde Büyükçekmece Sahil’de bulunan bir mekanda meydana geldi. Mekanda taşkınlık yaptığı iddia edilen kişilerle çalışanlar arasında kavga çıktı. Çıkan kavga sahil kenarına taştı. Mekan çalışanları olduğu iddia edilen şahıslar kavga sonucu vatandaşları denize attı. Yaşanan anlar bir diğer vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Mekanda çıkan kavgaçalışanlar müşterileri denize attıİstanbul Büyükçekmece

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