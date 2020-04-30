Mehteranlar Fetih Marşı'nı koronavirüse uyarlayıp evde kal çağrısı yaptılar

30 Nisan 2020 11:44
Düzce Belediyesi Mehteran Takımı, Fetih Marşı´nı Koronavirüs salgınına uyarlayarak evde kal çağrısı yaptı.
Düzce Belediyesi Mehteran Takımı, Fetih Marşı´nı yeniden uyarlayarak 'evde kal' mesajı verdi. Mehteran takımı;
"Bugünlerde geçecek, hasret sona erecek
Elbet bir gün bitecek, sıkıntılar dinecek
Düzce sensin, Düzce sen gönüldesin evde kal
Hayat ve sıhhat var, evde kal
Türkiye güzel günler gelecek, salgın sona erecek
İnsanlar kavuşacak, özlemler son bulacak
Düzce sensin, Düzce sen gönüldesin, evde kal
Hayat ve sıhhat var, evde kal Türkiye" sözleriyle çağrıda bulundu.
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