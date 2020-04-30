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Mehteranlar Fetih Marşı'nı koronavirüse uyarlayıp evde kal çağrısı yaptılar

30 Nisan 2020 11:44

Düzce Belediyesi Mehteran Takımı, Fetih Marşı´nı Koronavirüs salgınına uyarlayarak evde kal çağrısı yaptı.

Düzce Belediyesi Mehteran Takımı, Fetih Marşı´nı yeniden uyarlayarak 'evde kal' mesajı verdi. Mehteran takımı;

"Bugünlerde geçecek, hasret sona erecek

Elbet bir gün bitecek, sıkıntılar dinecek

Düzce sensin, Düzce sen gönüldesin evde kal

Hayat ve sıhhat var, evde kal

Türkiye güzel günler gelecek, salgın sona erecek

İnsanlar kavuşacak, özlemler son bulacak

Düzce sensin, Düzce sen gönüldesin, evde kal

Hayat ve sıhhat var, evde kal Türkiye" sözleriyle çağrıda bulundu. 

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