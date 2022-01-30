Mehter marşı söyleyen muhabbet kuşu görenleri şaşkına çevirdi

Sivas’ta Japon isimli muhabbet kuşu, söylediği mehter marşları ile görenleri şaşkına çevirdi. Japon, zengin kelime hazinesiyle uzun cümleler de kurabiliyor.

Sivas'ta yaşayan Ömer Bayrak'a ait Tepeli cinsi Japon isimli muhabbet kuşu, zengin kelime hazinesi ve kurduğu uzun cümleler ile dikkat çekti. Japon, benzerlerinden farklı olarak kısa sürede yaklaşık 100 kelime ezberlemeyi başardı. Onu benzer türlerinden ayıran en büyük özelliği ise kelimeleri bir araya getirip uzun cümleler kurabilmesi. Daha önce kuşa birçok slogan ve söz ezberleten Bayrak, şimdi de mehter marşını ezberletti. Japon’u satın almak için yurt içinden ve yurt dışından gelen tüm teklifleri ise geri çeviren Bayrak, evladı gibi sevdiği kuşu satmayı düşünmediğini belirtti.



