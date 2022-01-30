T24 LogoT24 Logo
Haberler

Mehter marşı söyleyen muhabbet kuşu görenleri şaşkına çevirdi

30 Ocak 2022 11:54

Sivas’ta Japon isimli muhabbet kuşu, söylediği mehter marşları ile görenleri şaşkına çevirdi. Japon, zengin kelime hazinesiyle uzun cümleler de kurabiliyor.

Sivas'ta yaşayan Ömer Bayrak'a ait Tepeli cinsi Japon isimli muhabbet kuşu, zengin kelime hazinesi ve kurduğu uzun cümleler ile dikkat çekti. Japon, benzerlerinden farklı olarak kısa sürede yaklaşık 100 kelime ezberlemeyi başardı. Onu benzer türlerinden ayıran en büyük özelliği ise kelimeleri bir araya getirip uzun cümleler kurabilmesi. Daha önce kuşa birçok slogan ve söz ezberleten Bayrak, şimdi de mehter marşını ezberletti. Japon’u satın almak için yurt içinden ve yurt dışından gelen tüm teklifleri ise geri çeviren Bayrak, evladı gibi sevdiği kuşu satmayı düşünmediğini belirtti.

Sivasmuhabbet kuşumehter marşıJaponÖmer Bayrak

Diğer Videolar

Yol verme kavgasında yumruklar, tekmeler havada uçuştu

Kılıçdaroğlu: Haklısın Erdoğan, biz Ali Cengiz oyunlarını bilmeyiz…

Kayan kamyonu elleriyle durdurmaya çalıştı

"AK Parti başörtüsü sorununu çözmedi; 28 Şubat'ta kenetlenenleri karşı karşıya getiriyor"

İstanbul'da kontrollü yıkım sırasında bina çöktü; sürücüler ve bir işçi son anda böyle kurtuldu

Ukrayna ordusu, Rus askerlerine mühimmat taşıyan aracı böyle vurdu

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24