Mehtap Meral'den bir türkü bir de şiir kitabı...

Yorumcu ​Mehtap Meral,​ yeni projesi 'Şarkıcı'​nın ilk eseri '​Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma'​ ve şiir kitabı 'incirin içindeki arı' ile hem dinleyicileri hem okuyucularıyla buluşuyor.

Mehtap Meral’in ilk yorumladığı eser Pir Sultan Abdal ve halk müziği sanatçısı Ali Ekber Çiçek imzalı 'Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma'

Çello ve bağlamanın sesle buluştuğu bu yorumda türkünün geleneksel halini bozmadan Ruhi Su’nun deyimiyle “o yeni çiçeği” arıyor.

Eser, 3 Temmuz’da tüm dijital platformlarda yerini alacak.

Projenin ikinci eseri Ahmet Kaya’nın 'Söyle' şarkısı olacak ve bilinen sanatçıların iz bırakmış eserleri ile devam edecek.

Mona Kitap’tan çıkan 'İncirin İçindeki Arı' ise online kitap satış kanallarında ve kitap evlerinde okuyucusuyla buluşmayı bekliyor.

"Dün gece anladım

aşkım değil göbek bağım olduğunu

seni evim sanışım da bu yüzden

dur dedim

yara sadece yaradır

kendimi iki kişilik sarmayı bilmiyorum zaten

insan kendine sarılabilir

bunu kimse söylemedi

bilsem beni sev demezdim

sarıl derdim yalnızca

avunmak çiğ bir fındık gibi diri tutuyor insanı

avun madem

insanın kendine seslenişi de şefkatle olmalı

sevilmek diriltir incirin içindeki arıyı

insanın balı kendine"