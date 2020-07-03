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Mehtap Meral'den bir türkü bir de şiir kitabı...

03 Temmuz 2020 13:36

Yorumcu ​Mehtap Meral,​ yeni projesi 'Şarkıcı'​nın ilk eseri '​Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma'​ ve şiir kitabı 'incirin içindeki arı' ile hem dinleyicileri hem okuyucularıyla buluşuyor.

Mehtap Meral’in ilk yorumladığı eser Pir Sultan Abdal ve halk müziği sanatçısı Ali Ekber Çiçek imzalı 'Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma'

Çello ve bağlamanın sesle buluştuğu bu yorumda türkünün geleneksel halini bozmadan Ruhi Su’nun deyimiyle “o yeni çiçeği” arıyor.

Eser, 3 Temmuz’da tüm dijital platformlarda yerini alacak. 

Projenin ikinci eseri Ahmet Kaya’nın 'Söyle' şarkısı olacak ve bilinen sanatçıların iz bırakmış eserleri ile devam edecek. 

Mona Kitap’tan çıkan 'İncirin İçindeki Arı' ise online kitap satış kanallarında ve kitap evlerinde okuyucusuyla buluşmayı bekliyor.

"Dün gece anladım
aşkım değil göbek bağım olduğunu
seni evim sanışım da bu yüzden
dur dedim
yara sadece yaradır
kendimi iki kişilik sarmayı bilmiyorum zaten
insan kendine sarılabilir
bunu kimse söylemedi
bilsem beni sev demezdim
sarıl derdim yalnızca
avunmak çiğ bir fındık gibi diri tutuyor insanı
avun madem
insanın kendine seslenişi de şefkatle olmalı
sevilmek diriltir incirin içindeki arıyı
insanın balı kendine"

 

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