Koronavirüs | Mehmet Tezkan: Yeni bir dalga gelirse metrobüslerden başlayacak

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemde olan olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan bugün yayınladığı videoda, "Yeni normal hayat' dedikleri yaşam biçimi İstanbul'a uymadı. İstanbul kaldıramadı" dedi.

Yeni tip Koronavirüs salgının günlerinde Türkiye'de de 1 Haziran'da 'normalleşme adımları' yeni kararlarla atıldı. 'Yeni normal düzenin İstanbul'a göre olmadığını belirten Tezkan, "Eğer virüs bir kez daha gelirse bu toplu taşımadan başlayacak. İç içe yaşıyoruz çünkü" diye konuştu.

İstanbul'da metrobüslerdeki yoğunluğa dikkat çeken Tezkan, İstanbul'daki şehir hayatının da 'yeni normal' yaşam biçimine uyumlu olmadığını söyledi.

Yeni otobüsler koymanın bile çözüm olmadığını ifade eden Tezkan, "Buna Bilim Kurulu'nun, bakanlıkların, belediyenin, iktidarın acil çözüm bulması gerekiyor. Çünkü yeni bir dalga gelirse metrobüslerden başlayacaktır" ifadesini kullandı.