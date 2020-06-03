T24 LogoT24 Logo
Aslında ne oldu?

Koronavirüs | Mehmet Tezkan: Yeni bir dalga gelirse metrobüslerden başlayacak

T24 yazarı Mehmet Tezkan, 'Aslında ne oldu?'da yorumladı

03 Haziran 2020 16:06

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemde olan olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan bugün yayınladığı videoda, "Yeni normal hayat' dedikleri yaşam biçimi İstanbul'a uymadı. İstanbul kaldıramadı" dedi. 

Yeni tip Koronavirüs salgının günlerinde Türkiye'de de 1 Haziran'da 'normalleşme adımları' yeni kararlarla atıldı. 'Yeni normal düzenin İstanbul'a göre olmadığını belirten Tezkan, "Eğer virüs bir kez daha gelirse bu toplu taşımadan başlayacak. İç içe yaşıyoruz çünkü" diye konuştu. 

İstanbul'da metrobüslerdeki yoğunluğa dikkat çeken Tezkan, İstanbul'daki şehir hayatının da  'yeni normal' yaşam biçimine uyumlu olmadığını söyledi. 

Yeni otobüsler koymanın bile çözüm olmadığını ifade eden Tezkan, "Buna Bilim Kurulu'nun, bakanlıkların, belediyenin, iktidarın acil çözüm bulması gerekiyor. Çünkü yeni bir dalga gelirse metrobüslerden başlayacaktır" ifadesini kullandı. 

ETİKETLER

habervideomehmet tezkanistanbulyeni normalistanbulkoronacoronakoronavirüssalgınpandemi

Diğer Videolar

'Fark Yaratanlar'da bu sezon: Deneye Hayır Derneği

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Temmuz 2020

Jandarma Komutanlığı'nın hizmet binasına ateş eden saldırgan işte böyle görüntülendi

İkinci elde fiyatlar sıfırı geçti

Suruç katliamı anmasına çağrı yapan gençlere müdahale

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’dan 'erken seçim' açıklaması

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Türkiye'ye karşı enerjiden bölgesel işbirliğine kadar bütünsel ve uzun...

Yerbilimci Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz; Kanal...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İlker Kaleli'nin 'aksanlı İngilizcesi' sosyal medyanın gündeminde...

Macron protestocularla tartıştı: Sayın Cumhurbaşkanı siz benim çalışanımsınız...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'Huysuz Virjin' karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti...

'Huysuz Virjin'e ekranlar yasaklanmıştı: Türkiye tarafından 40 senedir kabul edilmiş...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ve seyahat...

Prof. Naci Görür: Marmara depremi "Geliyorum" diye bağırıyor; çok korkuyorum...

Acun Ilıcalı'dan Sağlık Bakanı Koca'nın Survivor eleştirisine yanıt geldi: İstenmeden...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Türkiye'ye karşı enerjiden bölgesel işbirliğine kadar bütünsel ve uzun...

Yerbilimci Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz; Kanal...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İlker Kaleli'nin 'aksanlı İngilizcesi' sosyal medyanın gündeminde...

Macron protestocularla tartıştı: Sayın Cumhurbaşkanı siz benim çalışanımsınız...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24