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Mehmet Tezkan: Türkiye soruyor; Ankara'dan hakimlere kim talimat veriyor?

T24 yazarı Mehmet Tezkan, 'Aslında ne oldu?'da yorumladı

30 Mayıs 2020 15:43

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemde olan olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan bugün yayınladığı videoda İzmir'de camilerden Çav Bella şarkısı çalındığını sosyal medya hesabından duyurmasının ardından tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan CHP üyesi Banu Özdemir'in neden tutuklandığı ve tahliye edildiğini sordu. 

Özdemir'e yönelik kararları eleştiren Tezkan, "Türkiye soruyor; Ankara'dan hakimlere kim talimat veriyor? Kim tutuklayın diyor, kim uzun süre hapiste yatırın emrini veriyor...Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Burhan Kuzu açıkladı; hakimlere telefon açarız dedi...Karaları hakimler mi veriyor, siyasete hükmedenler mi?" ifadeleriyle paylaştığı videoda "Türkiye'de adalet var mı? İzmir'de bir kadın siyasetçi tutuklandı. Sırf CHP'li olduğu için. İzmir'de camilerden Çav Bella çalındı. Kim çaldı belli değil. İktidar bulamıyor veya bulmak istemiyor. Tutuklayan hakim neden tutulkadı? Tahliye eden hakim neden tahliye etti? Bir cevap.Yoksa Burhan Kuzu mu aradı" diye konuştu. 

 

 

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