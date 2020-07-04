Mehmet Tezkan: Tele 1 ve Halk TV'ye verilen cezalar neredeyse iyi oldu diyeceğim..Çünkü!

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemdeki gelişme ve olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor.

Tezkan bugün yayınladığı videoda RTÜK'ün, Halk TV'ye Medya Mahallesi programından, Tele 1'e ise ilahiyatçı Cemil Kılıç'ın katıldığı programdaki Diyanet'e yönelik değerlendirilmesinden verdiği 5 günlük ekran karartma kararını eleştirdi. Tele 1 ve Halk TV'ye verilen cezalar için "turnusol" ifadelerini kullanan Tezkan, cezanın kimin nasıl bir tavır alacağını göstermesi açısıdan "iyi olduğunu" söyledi.

"Şehir hastanesi mi açıldı, AKP hastanesi mi?"

Tezkan ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'un Kartal ilçesinden yaptığı şehir hastanesi açılışına da değinerek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açlış töreninde olmamasına dikkat çekti. "İstanbul/Kartal Şehir Hastanesi açıldı, kurdele kesme töreninde şehrin patronu (Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu) yoktu, AKP İl Başkanı vardı. Parti devleti işte bu demek" diyen Tezkan, "Şehir hastanesi mi açıldı, AKP hastanesi mi?" sorusunu sordu.