T24 LogoT24 Logo
Aslında ne oldu?

Mehmet Tezkan: Partizanlığın daniskası yaşanıyor

T24 yazarı Mehmet Tezkan, 'Aslında ne oldu?'da yorumladı

27 Ekim 2020 16:03

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemdeki olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan, bugün yayınladığı videoda Sağlık Bakanlığı'nın İstanbul'da gerçekleştirdiği ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da katıldığı pandemi toplantısına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun neden çağırılmadığı konusunu yorumladı. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yerlikaya'ya seslenerek söylediği "Öyle bir toplantı yapılınca da İBB Başkanını davet etmek zorundasın. Demokrasiye inanacaksın. Gerekçe uyduracak bir duruma düştüysen kusura bakma sen vali değilsin. İki yüzlülükle valilik yapılmaz. Vali sağlam, onurlu durur. Koltuk için onurunu satan vali olmaz" sözlerini hatırlatan Tezkan, "Partizanlığın daniskası yaşanıyor" dedi. 

ETİKETLER

mehmet tezkangünün yorumuekrem imamoğluali yerlikayakemal kılıçdaroğlupandemi toplantısıistanbulibb

Diğer Videolar

İbrahim Tatlıses ile kızı Ada'nın stüdyodakileri gülümseten 'maske' diyaloğu

Maskeli gaspçı çalışanın başına tabanca doğrultarak soygun girişiminde bulundu

HDP'li Oluç'tan Bakan Soylu'ya: Kürt halkına bizim üzerimizden 'Haysiyetsiz' demiştir

Hrant Dink Vakfı: Toplumsal dönüşümü dilde başlatabiliriz; yeni bir dil için nefret söylemine hayır

iPhone işçileri, maaşlarının eksik yattığı gerekçesiyle mesai çıkışında yöneticilerin ofisini bastı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Aralık 2020

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Prompter yine durdu; Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süre sustu...

75 yaşındaki vatandaşın konuşması gündem oldu: Bu derece hırsızlık görmedim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'nin uygulamayı planladığı CoronaVac aşısına ilişkin açıklama...

Ahmet Şık: Öyle bir telaş ki Cuma gecesi HSK'ye açıklama...

İranlı "Zombi Gelin" 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı...

Muhalefet eline "iş, aş" yazıp intihar eden vatandaşı hatırlattı; Bakan...

ABD'li ünlü seri katil "Zodyak"ın şifreli mektupları 51 yıl sonra...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Prompter yine durdu; Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süre sustu...

75 yaşındaki vatandaşın konuşması gündem oldu: Bu derece hırsızlık görmedim,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24