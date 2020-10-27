Mehmet Tezkan: Partizanlığın daniskası yaşanıyor

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemdeki olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan, bugün yayınladığı videoda Sağlık Bakanlığı'nın İstanbul'da gerçekleştirdiği ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da katıldığı pandemi toplantısına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun neden çağırılmadığı konusunu yorumladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yerlikaya'ya seslenerek söylediği "Öyle bir toplantı yapılınca da İBB Başkanını davet etmek zorundasın. Demokrasiye inanacaksın. Gerekçe uyduracak bir duruma düştüysen kusura bakma sen vali değilsin. İki yüzlülükle valilik yapılmaz. Vali sağlam, onurlu durur. Koltuk için onurunu satan vali olmaz" sözlerini hatırlatan Tezkan, "Partizanlığın daniskası yaşanıyor" dedi.