Mehmet Tezkan 'Aslında Ne Oldu?'da yorumladı: Merkel'in korkusu Almanya'da yaşayan Türkler

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemde olan olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan bugün yayınladığı videoda Almanya'nın 130 ülkenin yanı sıra Türkiye'yi de Koronavirüs risk bölgesine almasını değerlendirdi.

Almanya'nın Türkiye kararı için "Korona'dan sonra turizme en büyük darbe Almanya'nın aldığı karar oldu" diyen Tezkan, "Almanya Türkiye'yi riskli ülkeler listesine koydu. Bu şu demek; 'Türkiye'ye giderseniz dönüşte 14 gün karantinada kalırsınız' bu kararı 'son 24 saat içinde Covid-19 testi olmak' şeklinde yumuşatma yoluna gitseler de turizme büyük bir darbe bu" diye konuştu.

Tezkan şunları söyledi;

"Çünkü hiç kimse gelip de bu riski almak istemez. Otellere bakıyorum, kimi açmak istemiyor kimi hükümetin hatrı için açmak istiyor. Ankara doğal olarak tepki gösterdi. 50 büyükelçi hafta sonu Antalya'daydı. Oteller, alınan önlemle, restoranlar, havaalanları gösterildi. Türkiye biraz haklı."

"Peki Almanya neden bu kararı alıyor? Şundan galiba, orada çalışan Türk işçilerden biraz çekiniyor. Her yıl Avrupa'da yaşayan 3 milyon Türk tatilini İstanbul'da geçiriyor. Bunların 2 milyonu Almanya'dan geliyor. İşte onların Türkiye'den tekrar Almanya'ya dönmelerinden ve virüsü taşımalarından bence endişe ediyorlar. Almanya'nın Türkiye'yi o listeye almasının nedeni o işçiler. Çünkü Türkiye'de de gerçekten salgın sürecinde kurallara pek uyulmuyor. Maske yasağı bile bugünden itibaren paralı oldu. Kötü fotoğraf verdik."