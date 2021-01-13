Mehmet Tezkan: Masal anlatıyorlar çünkü elde aşı yok!

13 Ocak 2021 16:10
Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemdeki olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan, bugün yayınladığı videoda Koronavirüs salgını sürecinde Türkiye'deki 'aşılama faaliyetlerini' değerlendirdi.
"Masal anlatıyorlar çünkü elde aşı yok" diyen Tezkan, Çin'den getirilen Koronavirüs aşısının yeterli sayıda ve güvenilir olmadığını söyledi.
Tezkan, "İnsanları kandırmayın, umut tacirliği yapmayın... Sağlığımız, hayatımız söz konusu... Vebali ağır olur" ifadelerini kullandı.
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