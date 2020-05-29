Mehmet Tezkan: İktidar korkuyor

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemde olan olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan bugün yayınladığı videoda 'AKP ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın Deva Partisi Genel Başkanı Babacan'ın ilgi görmeye başlamasından endişe duyduğuna ve bu yüzden Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası’nda değişiklik yapmak istediğine' dikkat çekti.

"Bugün Meclis Başkanı bir soru üzerine aynı konuya girdi. 'Benim işim değil' diyerek siyasal partiler yasasında, seçim yasasında acil değişikliğin gerekli olduğunu söyledi" diyen Tezkan, "Milletvekili transferini engellemek istiyorlar. Baskın seçim için mi, soru işareti" diye konuştu.

İktidarı kast ederek "Bir şeyden çekiniyorlar" ifadesini kullanan Tezkan, bunu şöyle açıkladı; "Babacan yükselişe geçti. Davutoğlu gibi yatay gitmiyor. Nitekim verdiği röportajlardan, izlenme oranlarından, verdiği tepkilerden bu ortaya çıkıyor."

AKP'den Babacan'ın genel başkanlığındaki Deva Partisi'ne milletvekillerinden geçen olup olmadığıyla ilgili Tezkan "Var deniyor ve AKP içindeki korku da bu. 'Ya bir 20-25, 30-35 milletvekili Deva Partisi'ne geçerse' diye bir endişe var. Bunu engellemek için de hiçbir şey yokmuş gibi '1980'den kalma kanunlar' diyerek değiştirmek istiyorlar. Çünkü yasama organındaki yapı değişirse Cumhurbaşkanı ülkeyi bu kadar rahat idare edemez. 2023'e bu kadar istediği gibi taşıyamaz. Korkuları bu. Bunu engellemek için de değiştirmeye çalışıyorlar. Söylemiyorlar ama yeni partilerden acayip korkuyorlar" ifadesini kullandı.