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Mehmet Tezkan: Hukuk adına kara gün... Anayasa Mahkemesi üyeleri ne yapacak?

T24 yazarı Mehmet Tezkan, 'Aslında ne oldu?'da yorumladı

13 Ekim 2020 16:57

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemdeki olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan, bugün yayınladığı videoda İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen CHP’li Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanması talebini reddetmesini değerlendirdi. "Bugün hukuk açısından kara bir gün yaşadık" diyen Tezkan, "Şimdi Anayasa Mahkemesi üyeleri ne yapacak?" diye sordu. 

Tezkan şunları söyledi;

"Anayasa Mahkemesi Enis Berberoğlu için bir karar verdi. Dedi ki, 'hak ihlali oldu. Bu adam seçildi. Seçildikten sonra dokunulmazlığı var. Siz yargıladınız, hak ihlali yaptınız, olmaz. Yenide yargılamanız lazım' zannettik ki işte 'Enis Berberoğlu yeniden milletvekilliğine kavuşacak, Meclis Başkanı sahip çıkacak' nerede..." 

"Eğer bir Meclis Başkanı bir milletvekilini polise, yargıya teslim ediyorsa... Dokunulmazlığı var bırak dönem sonuna kadar kalsın" diyen Tezkan, "Bir gün 'hani bunu da pakete koyalım' diye atıyorsa o Meclis Başkanı, Meclis Başkanı değildir. Bir de hukukçu, facia..." şeklinde konuştu. 

Alt mahkemenin Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadığını söyleyen Tezkan, "Sinyali yine Meclis Başkanı verdi. 'Alt mahkemenin kararına bakarım' falan" Şimdi Anayasa Mahkemesi üyeleri ne yapacak?" diye sordu. 

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