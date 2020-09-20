Mehmet Tezkan: Hazine ve Maliye Bakanı'nın algı operasyonu...

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemdeki olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan, bugün yayınladığı videoda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın algı operasyonu yaptığını söyledi.

Hükümetin ekonomide sürekli kıyaslama yaptığını söyleyen Tezkan, "Sürekli bir şeyleri kıyaslıyorlar. Şimdi de Batı'yı kıyaslıyorlar. Hazine ve Maliye Bakanı çıktı OECD raporuna göre konuştu ve 'görüyor musunuz biz ne kadar iyiyiz. Ekonomimiz şöyle iyi, Avrupa şöyle kötü' diye. Sanki Eoru 8'lere 9'lara dayanmadı" diye konuştu.