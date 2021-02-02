Mehmet Tezkan: Erdoğan neden yeniden anayasa değişikliği istiyor?

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemdeki olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan bugün yayınladığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa yapılmasına yönelik yaptığı açıklamayı yorumladı.

"Bu anayasa tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre yapıldı, biçimlendirildi" diyen Tezkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mevcut anayasa ile istediğini yapabildiğini hatırlattı.

"Peki Erdoğan neden yeniden Anayasa değişikliği istiyor?" diye soran Tezkan "Acaba anayasa değişikliği ile Anayasa Mahkemesi'ni de ortadan kaldırmak mı istiyor" dedi.