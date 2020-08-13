Mehmet Tezkan: Dolarla maaş almıyoruz ama dolarla para harcıyoruz

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemde olan olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan, bugün yayınladığı videoda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Dolarla mı maaş alıyorsun" sözlerini gündeme aldı.

Tezkan, "Maliye Bakanı alay eder gibi 'Dolarla mı maaş alıyorsun' dedi. Sayın Maliye Bakanı, dolarla maaş almıyoruz ama dolarla harcıyoruz. Zaten bütün mesele de bu! Her şey dolara bağlı; benzinden ete, domatesten otoyola kadar hepsi dolarla. Türkiye'de geçerli para birimi dolar" dedi.