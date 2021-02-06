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Mehmet Tezkan: Boğaziçi'ne huruç harekatı

T24 yazarı Mehmet Tezkan, 'Aslında ne oldu?'da yorumladı

06 Şubat 2021 12:38

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemde olan olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan bugün yayınladığı videoda, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne yeni fakülteler açılmasını yorumladı. 

Fakültelerin kuruluşunda prosedürlerin dikkate alınmadığını belirten Tezkan, "Peki bu iki fakülte niye kuruldu?" sorusunu sordu. Tezkan, fakülte kurulmasının amacının atanmış rektör Melih Bulu'ya destek yaratmak olduğunu söyledi. 

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