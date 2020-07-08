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Aslında ne oldu?

Mehmet Tezkan: Bir ilk gerçekleşti, alkol ürünlerine yapılan zamma muhafazakar kesimden tepki geldi

T24 yazarı Mehmet Tezkan, 'Aslında ne oldu?'da yorumladı

08 Temmuz 2020 15:22

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemde olan olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan bugün yayınladığı videoda DEVA Partisi Kurucusu Ali Babacan'ın alkol fiyatlarındaki zamları eleştirmesine değinerek, "Bir ilk gerçekleşti, alkol ürünlerine yapılan zamma muhafazakar kesimden tepki geldi" dedi. 

"Bu sefer galiba biraz fazla oldu ki onlar bile tepki gösterdi" diyen Tezkan, "AKP'nin kuruluşundan beri var olan, ekonominin patronluğunu yapan, başbakan yardımcılığını yapan Ali Babacan koptu gitti bu vergiler dedi" ifadelerini kullandı. 

Tezkan, alkol ve tütün mamullerine getirilen son zamlardan sonra 1 litre rakının 216 lira olduğuna, bunun 159 lirasının ise vergi olduğuna dikkat çekti. "Evet, alkol çok zararlı ve satışlar en alt düzeye inmeli" diyen Tezkan,  "Ama bizimkiler en alt düzeye indirmek istediklerini söylerlerken, bütçeye de 90 milyar gelir koydular. Tütünde de öyle" diye konuştu. 

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