Mehmet Tezkan: ABD Başkanı'nın Türkiye'yi aşağılayan propaganda kasedine Ankara neden tepki vermiyor?

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemde olan olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan, bugün yayınladığı videoda ABD Başkanı Donald Trump'ın içinde rahip Brunson olayının da yer aldığı seçim kasedini ele aldı.

Trump'ın seçim kasedinde Türkiye'ye 'ağır hakaret' bulunduğunu belirten Tezkan, "Hükümet yetkililerinden neden bir açıklama yok?" diye sordu. Tezkan, "Hükümetten bir açıklama bekliyoruz. Bu hakaret mi, değil mi? Türkiye Yemen gibi bir ülke mi? Bir cümle istiyoruz" diye konuştu.

Tezkan şu soruları sordu; "ABD Başkanı'nın Türkiye'yi aşağılayan, Kuzey Kore ile Yemen'le Mısır'la, bir tutan propaganda kasedine Ankara neden tepki vermiyor? İktidar sözcüleri neden gıkını çıkarmadı? Yoksa Trump'ın söyledikleri doğru mu?"