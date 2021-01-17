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Mehmet Tezkan: Nisan ayından önce yasaklarda yumuşama olmaz; işte nedeni...

T24 yazarı Mehmet Tezkan, 'Aslında ne oldu?'da yorumladı

17 Ocak 2021 15:39

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemdeki olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan, bugün yayınladığı videoda Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamaların ne kadar süreceği konusuna değindi. 

"Nisan ayından önce yasaklarda yumuşama olmaz" diyen Tezkan bu sözlerini "Sağlık Bakanı'nın kasım ayında söyledikleri doğru çıksaydı, aralık ayında 10 milyon doz aşı gelseydi, 11 Aralık'ta aşılama başlasaydı martta ekonomi birazcık rahatlayacaktı. Şimdi umudumuz yok, bu iş bence nisana kaldı" şeklinde açıkladı. 

Tezkan'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle: 

"Sadece bizim sağlığımız değil; ekonominin sağlığı da Çin'den gelecek aşılara bağlı. Sadece biz aşılanmayacağız; ekonomi de aşılanacak. Aşı olmadığı ve aşılama yapılamadığı için kısıtlamalar sürüyor. Aşılamalar doğru yapılsaydı yavaş yavaş yumuşamalar başlayabilirdi. Bazı Bilim Kurulu üyeleri Sağlık Bakanlığı'nın üst düzey yetkilileri demişler ki; 27 milyon kişi aşı olursa biz de tedbirleri yavaş yavaş yumuşatabiliriz. Ne zamana kadar? Mart'ın 15'i 20'sine kadar. Olabilir mi? Mümkün değil. Elde aşı yok. 27 milyon kişinin aşı olması için 50 milyon dozun Çin'den gelmesi lazım. Almanya'dan bi 4,5 milyon doz gelmesi lazım ki 27, 27 milyon kişiye aşı yapalım ekonomi biraz ferahlasın. Cumhurbaşkanı 30 milyon doz gelecek Mart'a kadar ama Sağlık Bakanı AKP üyelerine verdiği brifingde 3 part halinde 10 milyon doz daha gelecek. 2 hafta içinde ilk part gelecek. Yani topladığınız zaman Mart'ın 15'ine 20'sine kadar yapsak yapsak 7,8 milyon. Hadi taş çatlasa 10 milyon kişiye aşı yapabileceğiz. Gerisi? Demek ki her şey aşıya bağlı.

"Nisandan önce yaprak kımıldamaz"

Tezkan konuşmasına şöyle devam etti: 

"Sağlık Bakanı'nın bir dediği bir dediğini tutmuyor tabi. devamlı patinaj yapıyor; devamlı zikzak çiziyor. Aralık başında söylediği doğru çıksaydı; Aralık ayında 10 milyon doz aşı gelseydi , 11 Aralık günü aşılama başlasaydı, ocak ve şubatta yoğun kampanya ile aşı işi bitseydi martta ekonomi birazcık rahatlayacaktı. Şimdi umudumuz var mı yok. Bence bu iş nisana kaldı. Bu beceriksiz yönetim yüzünden. Bir de doğru söylemedikleri yüzünden esnaf dışarıda kan ağlıyor. Herkes umutlanıyor ; şubatta açılır mı gevşer mi... Hiç umutlanmayın. Nisandan önce yaprak kımıldamaz."

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