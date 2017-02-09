Mehmet Şimşek'in yaptığı tabloya gizemli alıcıdan 151 bin lira

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de arasında olduğu iş ve sanat dünyasının ünlü isimlerinin Türkiye Alzheimer Derneği yararına yaptığı resimler açık artırma ile satıldı. Gecede en çok ilgi gören Başbakan Yardımcısı Şimşek'in resmi, 151 bin TL'ye alıcı buldu. Şimşek'in resmi müzayedede büyük ilgi görürken, ismini açıklamak istemeyen bir kişi, 151 bin TL ödeyerek açık artırmayı kazandı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in resmini satın aldı. Şimşek, resmi satın alan kişiye 600 bin hasta adına teşekkür ederken, daha sonra resmini imzaladı. Yaptığı resim açık artırma ile satışa çıkarılırken bir konuşma yapan Başbakan Yardımcısı, resmi satın alacak kişiyi Başbakanlık Ofisi'nde veya evinde yemekte ağırlayacağını açıklarken; esprili bir şekilde, “Maliye bakanı olsaydım, bir yıl vergi muafiyeti derdim" ifadesini kullandı.