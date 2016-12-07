Mehmet Şimşek: Türkiye'nin kaynakları yastık altında olmasın, altın için de döviz için de bu geçerli

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine destekli kefaletlere ilişkin imza töreninde konuştu. Şimşek, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dolar bozdurma çağrısıyla ilgili olara "Bizim için önemli olan Türkiye'nin finansal kaynaklarının yastık altında olmaması, sistemde olmasıdır. Bizim için en kritik değişken bu. Vatandaşın tercihlerine saygılıyız, vatandaş yeter ki kaynağını atıl tutmasın, yastık altında tutmasın. Bu altın içinde geçerli, döviz ve diğer finansal kaynaklar için geçerli" dedi. "Türk lirasındaki değer kaybı enflasyona yansıyor, Merkez Bankası politikasını ona göre belirler" ifadesini kullanan Şimşek, "Kredi garanti fonu burada koordinasyonu sağlayacak. Şu anda 20 milyar TL'ye kadar kredi imkanımız var. KOBİ'lere yüzde 85'e kadar kefalet veriyoruz. Önemli olan Türkiye'nin kaynaklarının yastık altında olmaması, atıl tutulmasın" dedi.