Mehmet Metiner: Elektrik altyapısıyla ilgili gerekeni yapmayan o firma her kimse, içlerinde dostlarımız da olabilir; önceliğimiz üç beş firma olamaz

T24 Video Haber Merkezi

Eski AKP Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, katıldığı bir televizyon programında elektrik zamlarına ilişkin konuştu. Metiner, Isparta'da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin "Bir ilimize 4 gün elektrik gitmiyorsa bu bir utanç vesilesidir. Elektrik altyapısıyla ilgili gerekli şeyleri yapmamışsan o firma her kimse, içlerinde dostlarımız da olabilir. Kızmasınlar, gücenmesinler. Bizim önceliğimiz üç beş firma olamaz. Vatandaşlarımın o dağ başındaki evine 4 gün boyunca elektrik gitmediği için yaşadığı sıkıntıyı her türlü dostluğun üstünde görürüm" dedi.

Haber Global'de Buket Güner'in programına konuk olan eski AKP Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, zamlı faturalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Enerji ve akaryakıta gelen zamları ve faturalara ilişkin açıklama yapan Mehmet Metiner, Bir siyasetçi olarak vatandaşın "Bu elektrik faturalarını ödemekte zorlanıyorum'" dediğinde verecek cevabı olmazsa başının öne eğileceğini ifade etti.

"Kim nereye çekiyorsa, nasıl anlıyorsa anlasın"

Bunun üzerine Buket Gülerin "Şu anda nedir o cevap" sorusuna Metiner şöyle yanıt verdi:

"Bakınız çok net söyleyeyim. Kim nereye çekiyorsa, nasıl anlıyorsa anlasın. Önümde fatura var. Çok değerli bir arkadaşımın. Kendi evine gelen fatura. Üstelik kendi canını, malını, mülkünü reis için ver denildiğinde verebilecek olan bir kardeşim. Değerli bir iş adamı arkadaşım. Şikayetçi olduğu için söylemiyor. Onun ödeme sorunu yok fakat şöyle bir şey gönderdi bana; "Aralık ayında 820 TL elektrik faturası, Ocak ayında bin 700 TL ödemiş. Yüzde yüzü aşan bir fatura. Bunu bir başka vatandaş nasıl ödeyecek bunu. Ben bir siyasetçi olarak düşünmek zorundayım."

"Kim bunu yukarıya bu şekilde taşımıyorsa onların hepsi..."

Bütün bunların farkında olan bir hükümetin olduğunu dile getiren Metiner, zamlara ilişkin açıklamalarına şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından, partimizin değerli yetkililerinin açıklamalarından bunları görüyoruz. Eyvallah. Nasıl çözecekler onu ben bilmem. Kendilerine akıl verecek değilim ama bir siyasetçi olarak şunu söylüyorum; eğer bu sorunu çok kısa bir sürede çözmezlerse, işaret parmağımı da vurarak söylüyorum. Öyle karşılarında CHP, HDP, bilmem ne muhalefeti beklemesinler. Ben bir siyasetçi olarak sonuç odaklı düşünürüm. Vatandaşlarımızın her kesimi, buna zenginler de dahil çünkü arık onlarda sıkılmaya başladı. Bu fiyat politikasından, bu şeyden son derece rahatsızlar. Kim bunu yukarıya bu şekilde taşımıyorsa onların hepsi ne hükümetimizin, ne de partimizin dostudurlar."

"Çok kısa zamanda çözün kardeşim"

Metiner'in açıklamasının üzerine Buket Güler, "Taşınmadığını mı düşünüyorsunuz?" diye sordu. Metiner ise spekülasyona girmek istemediğini belirterek "Çok net söylüyorum. Hiç başka bir spekülasyona girmem" karşılığını verdi. Vatandaşın evine gittiğinde "Vekilim bunu nasıl ödeyebilirim ben" diye sorduğunu aktaran Metiner, şunları söyledi:

"Birinin, ikisinin faturasını ödedin sen ama bunu nasıl çözeceğim. Bu sorunu nasıl çözeceğim. Onun için ben hangi formül üzerinde çalıştıklarını bilmiyorum. Çokta ilgili değilim doğrusu. Ben sonuca bakarım ve şunu salık veririm; nasıl çözüyorsanız çözün ama çözün. Ama 'bekleyin çözeceğiz' demeden çok kısa bir zaman içerisinde bunu gündelik hayata yansıtarak çözün. Çözün kardeşim."

"Bir ilimize 4 gün elektrik gitmiyorsa bu bir utanç vesilesidir"

Isparta'daki elektrik kesintileri hakkında da değerlendirme yapan Metiner, "Eğer benim bir ilime afet gerekçesiyle de olsa 4 gün elektrik gitmiyorsa bu bir utanç vesilesidir. Biz özelleştirdik evet doğru. Belki o zaman için gerekli olabilirdi. Bilmiyorum. Çünkü elektrik idaresi zarar etti mi etmedi mi? çok fazla girmek istemiyorum. Çok da vatandaşlarımızı ilgilendiren bir olay değil. Elektrik altyapısıyla ilgili gerekli şeyleri yapmamışsan o firma her kimse, içlerinde dostlarımız da olabilir. Kızmasınlar, gücenmesinler. Bizim önceliğimiz üç beş firma olamaz. Bana kızacaklarını biliyorum ama ben vatandaşlarımın o dağ başındaki evine 4 gün boyunca elektrik gitmediği için yaşadığı sıkıntıyı her türlü dostluğun üstünde görürüm" dedi.