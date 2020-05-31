Mehmet Metiner’den SpaceX'in uzay mekiğine ilişkin yorum: Zulmetme araçları bunlar

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX'in "Crew Dragon" isimli uzay mekiğiyle ilk insanlı uçuş denemesi gerçekleştirildi. SpaceX, bu başarılı fırlatma ile uzaya ilk defa insanlı uçuş gerçekleştirirken, tarihte ilk kez özel bir şirket uzaya insan yollamış oldu.

27 Mayıs'ta yapılması planlanan fırlatma işlemi hava şartları nedeniyle gerçekleştirilememişti.

SpaceX'in uçuş denemesi dünyada büyük ilgiyle takip edilirken konu Türkiye'de de gündemdeydi.

CNN Türk kanalında Semiha Şahin'in moderatörlüğünde AKP eski Milletvekili Mehmet Metiner, Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz ve Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı da konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ancak Mehmet Metiner, SpaceX'in uçuş denemesini ABD'nin "Daha fazla hükmetmesi" olarak yorumlayarak, "Daha fazla zulmetme araçları bunlar" ifadelerini kullandı.

Metiner'in açıklaması üzerine Hakan Bayrakçı, "Bundan yüz yıl sonrayı düşün, 500 yıl sonrayı düşün, iki bin yıl sonrayı düşün. İnsanlık için uzayda var olmak çok önemli bir şey" ifadeleri ile yanıt verdi.

Metiner, "Ben bugünle ilgiliyim. 500 yıl sonrasını ne yapayım? Nerden biliyorsun 500 yıl sonrasını? Bir uzayı talan etmediğimiz kalmıştı. Şimdi orayı da talan edeceğiz" diye konuştu.