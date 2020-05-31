T24 LogoT24 Logo
Haberler

Mehmet Metiner’den SpaceX'in uzay mekiğine ilişkin yorum: Zulmetme araçları bunlar

31 Mayıs 2020 12:24

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX'in "Crew Dragon" isimli uzay mekiğiyle ilk insanlı uçuş denemesi gerçekleştirildi. SpaceX, bu başarılı fırlatma ile uzaya ilk defa insanlı uçuş gerçekleştirirken, tarihte ilk kez özel bir şirket uzaya insan yollamış oldu.

27 Mayıs'ta yapılması planlanan fırlatma işlemi hava şartları nedeniyle gerçekleştirilememişti.

SpaceX'in uçuş denemesi dünyada büyük ilgiyle takip edilirken konu Türkiye'de de gündemdeydi.

CNN Türk kanalında Semiha Şahin'in moderatörlüğünde AKP eski Milletvekili Mehmet Metiner, Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz ve Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı da konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ancak Mehmet Metiner, SpaceX'in uçuş denemesini ABD'nin "Daha fazla hükmetmesi" olarak yorumlayarak, "Daha fazla zulmetme araçları bunlar" ifadelerini kullandı.

Metiner'in açıklaması üzerine Hakan Bayrakçı, "Bundan yüz yıl sonrayı düşün, 500 yıl sonrayı düşün, iki bin yıl sonrayı düşün. İnsanlık için uzayda var olmak çok önemli bir şey" ifadeleri ile yanıt verdi.

Metiner, "Ben bugünle ilgiliyim. 500 yıl sonrasını ne yapayım? Nerden biliyorsun 500 yıl sonrasını? Bir uzayı talan etmediğimiz kalmıştı. Şimdi orayı da talan edeceğiz" diye konuştu.

ETİKETLER

habervideospacexmehmet metinerakpvekliuzayelon musk

Diğer Videolar

Eski AKP Milletvekili Selçuk Özdağ: MİT müsteşarı niçin başbakanı aramadı?

Japon aksanlı Arapça sosyal medyanın gündeminde

Ata Demirer'in menemeni mi, Vedat Milor'un menemeni mi?

Polisin, 3 haftalık bebeğin hayatını kurtardığı anlar...

Melih Gökçek'ten '15 Temmuz' paylaşımı: Oğluma çok tehlikeli canlı yayına gitme dedim; 'bugün şehit olma günü' yanıtını verdi

İlahiyatçı Prof. Ali Köse: Benim kanaatim 15 Temmuz'dan gerekli dersin alınmadığı; Bir FETÖ gitti bin FETÖ geliyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Bir gazeteci tutuklandı, birçok gazeteci iktidarı protesto için ayağa kalktı...

İlahiyatçı Prof. Kırbaşoğlu: Ayasofya kararı, dinin siyasete alet edilmesidir, çaresizlik...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Çim biçme makinesi alacak para bulamayan belediye başkanı tırpanı eline...

Survivor'da duygusal anlar; babası, Cemal Can'ın dizindeki yaraları öptü...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İBB’nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosu hakkında savcılığa suç...

İBB, AKP döneminden kalan alacağı için haciz yollayan şirkete ödeme...

Anayasa Mahkemesi, ilk kez AİHM kararını tanımayan bir karara imza...

Erdoğan: Ayasofya'yı yanlış bir kararla da olsa müzeye biz çevirmiştik,...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Bir gazeteci tutuklandı, birçok gazeteci iktidarı protesto için ayağa kalktı...

İlahiyatçı Prof. Kırbaşoğlu: Ayasofya kararı, dinin siyasete alet edilmesidir, çaresizlik...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Çim biçme makinesi alacak para bulamayan belediye başkanı tırpanı eline...

Survivor'da duygusal anlar; babası, Cemal Can'ın dizindeki yaraları öptü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24