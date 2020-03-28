Mehmet Metiner, Diyanet'i 'itibar suikastı' ile suçladı: Yazıkları olsun diyorum, cuma namazının Beştepe'de yapılması kabul edilemez

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner , Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan cuma namazı kararına tepki gösterdi.

Dün Ankara'da bulunan Beştepe Millet Camii'nde cuma namazı kılındığını hatırlatan Metiner, "Yazıklar olsun diyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kınıyorum. Kendileri sağlık gerekçesiyle cuma ve vakit namazını yasakladılar. Dinimiz emriydi doğru bir karardı. Peki bu karara başta Diyanet İşleri Başkanı olmak üzere Diyanet'in seçkinlerinin uymaması neyin nesidir. Hangi akla hizmettir" diye sordu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da katıldığı cuma namazını VİP olarak nitelendiren ve bunun kabul edilebilir olmadığını söyleyen Metiner, "Cuma namazının Beştepe'de yapılıyor olması asla kabul edilemez. Sanki Cumhurbaşkanımız oradaymış ve o istiyormuş diye böyle bir cuma namazı kılındığı algısını oluşturmak, sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında milletimizin gönlünde taht kurmuş siyasetine de suikast girişimi değil de nedir. Son derece üzgünüm Diyanet'i şiddetle kınıyorum" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Dün Ankara Beştepe Millet Camii'nde Diyanet İşleri Başkanlığı'nca belirlenen az sayıda katılımla, salgına karşı tedbirler alınarak cuma namazı kılındı. Namazla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye’de sadece Ankara’da Beştepe Millet Camii’nde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen çok az sayıda katılımla ve salgına karşı gerekli tedbirler alınarak Cuma Namazı eda edilecektir." denildi. Diyanet açıklamasına göre; Başkan Prof. Dr. Ali Erbaş'ın okuyacağı hutbeyi vatandaşlar televizyon aracılığıyla dinleyebilecek