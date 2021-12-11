Mehmet Metiner ablasının vefatını canlı yayında öğrendi

CNNTürk'te Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programına katılan gazeteci ve AKP eski milletvekili Mehmet Metiner Covid-19 tedavisi gören ablasının ölüm haberini canlı yayında aldı. Daha sonra Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Bir yanım daha eksildi dostlar, üzüntüm sonsuz" notunu düştü.

CNNTürk'te tartışma programında canlı yayına katılan Mehmet Metiner, bir süre cep telefonu üzerinden mesajlaştıktan sonra söz alarak "Ablam hastanede tedavi görüyordu. Entübe haldeydi. Vefat haberini aldım" dedi. Programdan müsaade isteyen Metiner canlı yayından ayrıldı.

"Üzüntüm sonsuz"

Metiner, acı haber Twitter hesabından böyle duyurdu:

"Ablam Asiye Yılmaz yakalandığı kovid illetine yenik düştü. İki ay önce aynı illetten kaybettiğim babamdan sonra 71 yaşındaki ablamı da kaybettim. Bir yanım daha eksildi dostlar. Üzüntüm sonsuz. Mekanı cennet olsun. Dualarınızı esirgememeniz dileğiyle."