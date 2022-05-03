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Mehmet Dinçerler ile evlenen Hadise'den beklenen açıklama geldi

03 Mayıs 2022 09:57

Kıbrıs'ta sahne alan Hadise evlendiğini ilk kez itiraf etti. Evliliği ile igili beklenen açıklamayı sahneden yapan Hadise “"Bu şarkıyı yıllardır söylüyorum ama evlendikten sonra ilk defa seslendireceğim" dedi.

Şarkıcı Hadise bayram tatilinde Kıbrıs'ta sahne aldı. Geçtiğimiz günlerde Hadise ve işletmeci Mehmet Dinçerler’in gizlice evlendiği haberleri yayılmıştı. Sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan ve haberler karşısında sessizliğini koruyan Hadise, evlilik haberini sahnede doğruladı.

Popbizde isimli sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Hadise'nin, Prenses şarkısını söyledikten sonra yaptığı açıklamada "Bu şarkıyı yıllardır söylüyorum ama evlendikten sonra ilk defa seslendireceğim. Prenses şarkımda şöyle bir şey söylüyorum: Prensesler gibiydim baba evinde... Eşim bana gerçekten kraliçe gibi bakıyor. Prenses değil, kraliçe gibi. Ona buradan teşekkür ediyorum her şey için...Beni bu kadar güzel sevdiği için... Hep yanımda olduğu için..." dedi.

Hadise, Mehmet Dinçerler'den ocak ayında evlilik teklifi almıştı.

HadiseMehmet Dinçerler

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