Mehmet Demirkol'dan Mahmut Uslu'ya: Caner din alimi değil, bize ne özel hayatından?

Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun derbi sonrası "Caner'in özel hayatını hepiniz biliyorsunuz" açıklamasına da değinen Demirkol, "Eee, bize ne? Caner din alimi değil, futbolcu. Özel hayatından bize ne, kime ne?" diye konuştu. Mehmet Demirkol'un Spor Servisi programındaki yorumlarının bir kısmı şöyle oldu: "Yöneticilerin mağduriyet edebiyatından kurtulması lazım. Şampiyonlar Ligi’ne 4 takımla nasıl gideriz’ diye düşünmeliler. Sizin işiniz bu kardeşim! Devler Ligi’ne 4 takım sokmak için uğraşın. Bir takım gidince birbirinizi yiyorsunuz. Fenerbahçe ile Beşiktaş rakip değil, ortak! Çünkü futbolun ürünü maçtır. 4 takım yerine tek takım gidince birbirinizi yiyorsunuz. "Caner din alimi değil, futbolcu" Bir oyuncunun özel hayatından bahsetmek bir kere çok ayıp. ‘Caner’in özel hayatını biliyorsunuz’ diyor. Eee, bize ne? Caner din alimi değil, futbolcu. Futbolculuğunu eleştirebilirsin. Özel hayatından bize ne, kime ne?