Mehmet Demirkol: Bak Cenk Tosun hiç 'adamlık' falan diyor mu?

Mehmet Demirkol, NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Porto'yu 3-1 yendiği karşılaşmada Cenk Tosun'a vurgu yaptı. Demirkol, "Cenk Tosun örnek bir futbolcu. Özellikle ilk yarıdaki performansı 100 üzerinden 100. Vuruyor ve indiriyor. Cenk Tosun hiç 'adamlık' falan diyor mu? Hayır. Herkes vır vır konuşuyor. 'Ben adamım' falan falan. İşini yap kardeşim. Bak Cenk işini yapıyor. 'Herkes üzerime geliyor' diyorsun. Kimse üzerine gitmiyor. Sahada yoksun sen. Cenk örnek sporcu. Bunları örnek alacaksınız. Vır vır konuşanları değil. Ayaklar konuşmalı" diyerek Selçuk İnan'a tepki gösterdi.