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Mehmet Çilingiroğlu'ndan Trump'a hakaret: Gerizekalı

07 Nisan 2020 09:26

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında, yeni tip Koronavirüs'ü yorumlayan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, ABD'nin salgınla mücadelesi üzerine sorulan bir soruya cevap verirken, ABD Başkanı Donald Trump'a hakaret etti. 

Ahmet Hakan, Çilingiroğlu'na "Şu anda Amerika'da 1151 ölüm vakası varsa bu artarak mı sürecek? Haftaya bu rakam nasıl olacak" sorusunu yöneltti. Bunun üzerine Çilingiroğlu, "Çok kötü. 240 binlere çıkacak. Gerizekalı Trump, yanındaki Doktor Fauci... Hocam epidemiyolojist olmana gerek yok. Pratisyen doktor, ya da normal insan bile bunu bilir. Maskeyi takacaksın en baştan. Sosyal aralığı ondan sonra yapacaksın. Bu virüs plak değil ki. Bu virüs veba değil; yaklaşma uzaklığı koyacaksın. Bu virüs solunum yoluyla geçen virüs. Sen de takacaksın. Ben de takacağım." dedi.

 

 

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