Mehmet Aslan: İyi Parti, Ak Parti'nin tek alternatifidir

Halk TV'de Çağlar Cilara'nın konuğu olan İyi Parti GİK üyesi Mehmet Aslan, Türkiye'de Ak Parti'den sonra ancak milliyetçi muhafazakar bir partinin iktidar olabileceğini söyleyerek, "Ak Parti'nin tek alternatifi İyi Parti" dedi. İyi Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Aslan, katıldığı programda çarpıcı sözler söyledi. Aslan, "İyi Parti, Ak Parti'nin tek alernatifidir. Türkiye'de bir iktidar değişimi olursa ancak İyi Parti iktidar olur. İktidar değişimi milliyetçi muhafazakar bir parti ile olur. Ak Parti hep CHP'ye vuruyor ve karşısında rakip olarak CHP'yi istiyor. Ak Partili şunu diyor; e ne yapalım, her şey kötü ama gidip CHP'ye mi oy vereceğim. O yüzden bize sataşmıyor, hep ötelemeye çalışıyor" dedi.