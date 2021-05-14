Mehmet Ali Erbil'den Filistin'e destek mesajı: Çocuklar ölüyor, lütfen susmayın

14 Mayıs 2021 19:55
Günlerdir devam eden İsrail'in Filistin gerilimine ilişkin ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil Instagram hesabından bir video yayınlayarak "Çocuklar ölüyor ve tüm dünya buna sessiz kalıyor. Lütfen susmayın" ifadelerine yer verdi.
Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından Filistinlilere destek mesajı yayınladı. Mehmet Ali Erbil, mesajında, "Bugün Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çoluk çocuk demeden insanları katlediyorlar. Gazzeliler öldürülüyor, buna dünya sessiz kalıyor. Lütfen sessiz kalmayalım" ifadelerini kullandı.
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