Megadeth'ten Mustain, Atatürk Havalimanı'ndaki şehitlikte: Korkmayın, İstanbul'a gelin

Amerikalı ünlü müzik grubu Megadeth, geçen gece Rock Off 2016 kapsamında Parkorman'da binlerce hayranına yaklaşık 2 saatlik müzik ziyafeti çekti. Birçok klasik şarkısının yanında yeni şarkılar da çalan grup, şarkı aralarında Türkiye'nin ne kadar güzel bir ülke olduğundan da bahsetti. Mustaine: "Seviyorsan gitmelisin!" Grubun frontman'i Dave Mustaine, terör olaylarını gerekçe göstererek Türkiye'ye gelmekten vazgeçen, konserlerini iptal eden gruplara da değinmeden edemedi. Mustaine, "Eğer seviyorsan gitmelisin" diyerek Türkiye'ye gelmeyen grupları esprili bir şekilde "korkak" olarak niteledi. Zira Mustaine, Türkiye'ye geldiğinde sosyal medya hesaplarından mesaj ve videolar paylaşarak da burada olmaktan mutlu olduğunu duyurmuş, ardından birçok tarihi mekanda gezerek fotoğrafları da yine hayranlarıyla paylaşmıştı. Atatürk Havalimanı'nda, hayatını kaybeden insanlar için hatıra alanına gitti Mustaine, sıklıkla yaptığı Periscope yayınlarına Atatürk Havalimanı'nda da devam etti.