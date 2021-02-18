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Medya Ombudsmanı Bildirici, "Ekrana çıkamayacaklar listesi' var; AKP Genel Merkezi'nden düzenleniyor" dedi; iki isim saydı

"İktidar kontrolündeki kanallarda genel müdürler, Fahrettin Altun ve Mahir Ünal ile temas halinde..."

18 Şubat 2021 16:18

T24 Video Haber Merkezi

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici 8 haber programını 4 hafta boyunca izledi. Analizlerini paylaşan Bildirici, gazeteci Fatih Portakal'ın Youtube kanalında katıldığı yayında "İktidara yakın ya da iktidar kontrolündeki kanallarda 'ekrana çıkamayacaklar listesi' var. Bu listeyi kimin düzenlediği malum. Saray çevrelerinden ve AKP Genel Merkezi'nden düzenleniyor. Mahir Ünal ve Fahrettin Altun..." dedi. 

Eskiden konukları programı hazırlayan kişilerin seçtiğini belirten Bildirici, "Spiker konumuna indirgenmiyordu yani haber sunucuları ve moderatörler, yönetiyorlardı. Şimdi hem konular hem konuklar kanalın merkezi tarafından belirleniyor. Kanalın genel müdürüyle temas halinde, genel müdür de Fahrettin Altun ile Mahir Ünal ile temas halinde..." diye konuştu. 

 

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