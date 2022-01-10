Medya Ombudsmanı Bildirici'den 10 Ocak mesajı: İktidar baskısına, patron sultasına karşı mücadele eden gazetecilere selam olsun

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajında "İktidar baskısına, patron sultasına karşı mücadele eden gazetecilere selam olsun. Selam olsun mücadele edenlere, selam olsun direnenlere, selam olsun karşı çıkanlara, itiraz etmeye devam edenlere" dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün tarihsel kökenine dikkat çeken Bildirici, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün temel nedeni geçmişte, 1961 yılında Basın Kanunu ile çalışan gazetecilere haklar verilmesi ve patronların buna karşı direnmesiydi, 9 gazete patronunun gazete çıkarmayı reddetmesi ve boykotuydu. Çalışan gazetecilerse kendileri gazete çıkardılar ve sonunda kazandılar" hatırlatmasını yaptı.

"Yani aslında Çalışan Gazeteciler Günü bir direniş günüdür" diyen Bildirici "Günümüzde de gazetecilik baskı altında günümüzde de çalışan gazeteciler çeşitli zorluklarla karşı karşıya. İktidar baskısına, patron sultasına karşı mücadele eden gazetecilere selam olsun. Selam olsun mücadele edenlere, selam olsun direnenlere, selam olsun karşı çıkanlara, itiraz etmeye devam edenlere" diye konuştu.