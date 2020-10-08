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Medya mahallesinde etik tartışmasına neden olan reklam filmi

"'Araştırdım' diye doğru olmayan bilgi veriyor"

08 Ekim 2020 11:33

CNN Türk'ün eski sunucusu Gözde Atasoy'un gazetecilik kimliğini öne çıkararak bir reklam filminde yer alması medya mahallesinde 'etik' tartışması başlattı. 

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici,  gazetecilerin reklam filminde yer almasında bir sakınca olmadığını ancak Atasoy'un oynadığı reklamda gazetecilik kimliğini öne çıkardığını belirterek, "Gözde Atasoy, 'Haber sunucusu' diye sunulmasa, 'Haberci olarak gidip araştırdım' demeseydi anlayabilirdim. Ama bu reklamda doğrudan haberciliği kullanıyor ve 'araştırdım' diye doğru olmayan bilgi veriyor tüketicilere" eleştirisinde bulundu. 

İsmail Küçükkaya ise medya ombudsmanı Faruk Bildirici'nin sözlerine haklılık verdiğini ancak pek çok gazetecinin de işsiz olduğunu ifade ederek "İçinde bulunduğumuz dönemde birçok gazeteci arkadaşım işsiz. Bir gazeteci işsizse ne yapabilir ki efendim. Bu soruyu da düşünmenizi isterim" dedi. 

TIKLAYIN - Medya Ombudsmanı Bildirici: CNN Türk’ten ayrılan ve çocuk bezi reklamında oynayan Gözde Atasoy gazeteciliği kullanıyor, bu etik değil

TIKLAYIN - Faruk Bildirici'den Gözde Atasoy tespitini 'ama işsiz' diye savunan İsmail Küçükkaya'ya: Ben de işsizim!

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