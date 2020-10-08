Medya mahallesinde etik tartışmasına neden olan reklam filmi

CNN Türk'ün eski sunucusu Gözde Atasoy'un gazetecilik kimliğini öne çıkararak bir reklam filminde yer alması medya mahallesinde 'etik' tartışması başlattı.

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici, gazetecilerin reklam filminde yer almasında bir sakınca olmadığını ancak Atasoy'un oynadığı reklamda gazetecilik kimliğini öne çıkardığını belirterek, "Gözde Atasoy, 'Haber sunucusu' diye sunulmasa, 'Haberci olarak gidip araştırdım' demeseydi anlayabilirdim. Ama bu reklamda doğrudan haberciliği kullanıyor ve 'araştırdım' diye doğru olmayan bilgi veriyor tüketicilere" eleştirisinde bulundu.

İsmail Küçükkaya ise medya ombudsmanı Faruk Bildirici'nin sözlerine haklılık verdiğini ancak pek çok gazetecinin de işsiz olduğunu ifade ederek "İçinde bulunduğumuz dönemde birçok gazeteci arkadaşım işsiz. Bir gazeteci işsizse ne yapabilir ki efendim. Bu soruyu da düşünmenizi isterim" dedi.

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