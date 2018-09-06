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Meclisteki resepsiyonda şarbon korkusu

06 Eylül 2018 14:35

Son günlerin gündem konusu şarbon tartışmaları TBMM'de düzenlenen Adli Yıl Açılış Resepsiyonu'na da yansıdı. Meclis Başkanı Binali Yıldırım, konuklara kendi eliyle et yemeği ikram etti. Ancak ikram ettiği kişiler daveti geri çevirdi. Yıldırım'ın ise "Bu etlerde şey var mı?" diye sorması üzerine Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit "Hiç birinde GDO yok, hepsi güvenilir" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Etler iyi pişmiş, şarbon olmadığına garanti veririm" demesi üzerine ise Binali Yıldırım "Sağlık Bakanı denetlesin o zaman" dedi. Yıldırım'ın bu çıkışı üzerine ikram edilen eti önce Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, ardından da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan yedi.

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