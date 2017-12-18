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Meclis'te 'vatan hainliği' tartışması

18 Aralık 2017 14:23

Meclis'teki bütçe görüşmeleri gergin bir şekilde devam ediyor. Tansiyon Ekonomi Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü sırada bir kez daha yükseldi. Bakan Nihat Zeybekçi'nin muhalefete yönelik eleştirileri üzerine "Vatan hainliği" tartışması yaşandı. "Bugün bizdeki muhalefet iktidarı düşürmek için vatanı bile düşürmeye razı" CNN Türk'ün haberine göre, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin Şair Necip Fazıl Kısakürek'ten alıntıladığı bu sözler tartışmaya yol açtı. Genel Kurul'da Ekonomi Bakanlığı'nın bütçesi görüşülüyordu. Bakan Zeybekçi de ekonomik gidişata yönelik verileri paylaşmak ve eleştirileri yanıtlamak üzere kürsüye çıktı. Ancak bakanın muhalefete yönelik sözlerine CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un tepkisi sert oldu. İkili arasındaki gerginlik Meclis sıralarına yansıdı. AKP milletvekilleri CHP'li Özkoç'un üzerine yürüdü. Gerginliğin büyümesi üzerine oturumu yöneten Meclis Başkanvekili AKP'li Ahmet Aydın oturuma ara verdi. 10 dakikalık aranın ardından bir kez daha söz alan Zeybekçi, Meclis Başkanvekili'nin çağrısı üzerine sözlerine açıklık getirdi. Özel olarak hiçbir partiyi hedef almadığını savundu.

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