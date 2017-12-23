Meclis'te tartışılan bilmece: Sarayı var kral değil, uçakları var kaptan değil, diploması var gerçek değil

Cumhuriyet Halk Partisi Burdur Milletvekili Dr. Mehmet Göker’in, TBMM’de bütçe görüşmelerinde bir seçmeninin kendisine sorduğu bilmeceyi dile getirdiği görüntüler sosyal medyanın gündeminde. Öyle ki Göker'in yaptığı konuşmasının sonunda sorduğu bilmece AKP'li vekilleri kızdırdı. OdaTv'nin haberine göre Göker, "Yapılan bu bütçeyi çözemediğim gibi bana 3 gün önce bir seçmenim tarafından sorulan bilmeceyi de çözemedim. Bütçeyi yapanlar olarak burada bu bilmeceyi çözmemizde yardım ederseniz sizlere minnettar olacağız” dedi. Göker, şöyle devam etti: “Sarayı var kral değil, uçakları var kaptan değil, parası var helal değil, diploması var gerçek değil" Göker, AKP milletvekillerinin "Hadi oradan" gibi sesli müdahalelerine "Beyler cevabı biliyorsanız söyleyin" diye karşılık verdi.