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Meclis'te Beşiktaş'ın gol attığını öğrenen Arınç'ın tepkisi...

12 Aralık 2014 15:05

Hükümet adına kürsüye çıkan ve 80 dakika süre verilen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, “80 dakikanın hepsini konuşmak niyetinde de değilim, saat Sabah 11.00'dan bu yana görüşmeler devam ediyor, bir de şu saatlerde Beşiktaş-Tottenham maçı başladı. Ben iyi bir Beşiktaş'lıyım, bu akşam bu maçı şahsen izlemek isterdim. Birincisi, son zamanlarda Beşiktaş iyi gidiyor, ikincisi de eğer Tottenham'ı yenerse Arsenal'in de acısını çıkarmış olacak" dedi. Arınç, konuşması sırasında ise maçın skorunu milletvekillerine sordu. Beşiktaş'ın gol attığını ise TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı söyledi ve Arınç oldukça sevindi.

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