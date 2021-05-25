Meclis toplantısında kendisine yönelik hakaret içerikli paylaşımları gösteren Mansur Yavaş: Orucunuzu böyle bozdunuz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mayıs Ayı Belediye Meclis toplantısında kendisine yönelik hakaret içerikli paylaşımları göstererek sunum yaptı. Yavaş, sosyal medyada kendisine yönelik hakaretlere “Ramazan ayında orucunuzu böyle bozdunuz. Hakkımı helal etmiyorum” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Mayıs Ayı Belediye Meclis toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş burada sunum yaptı.

Kendisine yönelik hakaret içerikli paylaşımları gösteren Yavaş, “Değerli arkadaşlar hepimizin çoluğu çocuğu var. Beni etiketleyip, o ağır eleştirisini beni kullanarak yapıyor. Beni etiketlediğiniz zaman burada bir suiistimal var. Benim hakkımı suiistimal ediyor. Benden izin almadan bunun yapılması doğru değil" dedi.

Yavaş, kendisi hakkındaki paylaşımları göstererek, Belediye Meclis Üyesi Baki Demirbaş’ın paylaşımına “Baki Bey siz buradasınız, hakkımı helal etmiyorum” diye tepki gösterdi. Yavaş, Ramazan ayında yapılan bu paylaşımlara “Orucunuzu böyle bozdunuz” diyerek tepkisini sürdürdü.