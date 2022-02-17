Meclis'teki fatura tartışmasında CHP'li Tezcan'dan AKP'li Güneş'e: Vatandaşı soğuktan dondurup öldürmeye alıştınız, ısınacak ne yapacak

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, TBMM Genel Kurulu’nda 2+1 odalı eve 2 bin 127 lira elektrik faturasının geldiğini söyledi. AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş’in, “Elektrik ısıtıcısı yakmıştır” demesi üzerine, Tezcan “Isparta'da vatandaşı soğuktan dondurup öldürmeye alıştınız, vatandaşın ısınması zoruna gidiyor. Isınacak, ne yapacak” sözleriyle tepki gösterdi.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, partisinin ekonomik kriz ve hayat pahalılığının etkilerinin tespiti amacıyla verdiği araştırma önergesi ile ilgili öneri hakkında TBMM Genel Kurulu’nda konuştu.

Genel Kurul’da daha sonra iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında diyaloglar yaşandı. Tezcan kürsüden faturaları göstererek "Bakın, değerli arkadaşlar, bunlar vatandaşın faturaları, vatandaşın faturaları. Bakın, bu fatura elektrik faturası, iki oda bir salon evde elektrik faturası 2 bin 127 lira ya; el insaf, el insaf." dedi.

"Bülent Bey, ısıtıcı yakmıştır, ısıtıcı"

Bunun üzerine AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, "Elektrik ısıtıcısı yakmıştır" karşılığını verdi.

Bülent Tezcan ise İsmail Güneş'in cevabına "Burada ‘mesken’ yazıyor, azıcık vicdanınız sızlasın, laf söylemeyin." diyerek tepki gösterdi.

İsmail Güneş, "Bülent Bey, ısıtıcı yakmıştır, ısıtıcı" sözlerini ısrarla tekrarlayınca Bülent Tezcan şöyle yanıt verdi:

"600 lira geçen ayki fatura, geçen fatura 600 lira. Ne yaktıysa geçen ayki 600 lira, bu ay 2 bin 100 liranın üzerinde fatura gelmiş."

İsmail Güneş, tekrar karşılık vererek "Bu normal" diye konuştu.

CHP'li Özkoç: Yalan mı, ne laf atıyorsun mır mır

O sırada araya giren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Yalan mı? Ne laf atıyorsun? Yalansa çık konuş. Ne laf atıyorsun mır mır, ne konuşuyorsun oradan" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Özkoç'a karşılık olarak İsmail Güneş, "Hayır, yalan değildir de yani normal yaşama uygun değil" ifadelerini kullandı.

Bunların üzerine Bülent Tezcan, başka bir fatura daha göstererek şöyle konuştu:

"Bu fatura da bin 687 lira. Öğrenci evi bu, öğrenci kalıyor burada. Aydın'da üniversite öğrencisi kalıyor. Bakın, bir başka fatura, geçen ay 266 lira ödemiş, bir artı bir öğrenci evi bin 114 lira 58 kuruş ödemiş. Beyefendi diyor ki, vatandaşlarımız duysun, beyefendi AK Parti sıralarından ‘ısınmıştır’ diyor, Tabii, Isparta'da vatandaşı soğuktan dondurup öldürmeye alıştınız, vatandaşın ısınması zoruna gidiyor. Isınacak, ne yapacak? Ne yapacak? Isınacak.”

CHP’nin grup önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.